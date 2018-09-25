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Altının kilogram fiyatında düşüş

En yüksek 237 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 237 bin 750 liradan tamamladı.

25 Eylül 2018 Salı 16:59
Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 237 bin 750 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 235 bin, en yüksek ise 237 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 237 bin 750 liradan tamamladı.

153 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ GERÇEKLEŞTİ

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 153 milyon 170 bin 387,32 lira, işlem miktarı ise 647 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 155 milyon 51 bin 416,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Madenler ve EHG Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:59
  1. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP)
  2. Altın piyasası
  3. altının kilogram fiyatı
  4. Altın borsası
  5. Sardes Kıymetli Madenler
  6. İstanbul Altın Rafinerisi
  7. Rona Döviz ve Kıymetli Maden
  8. Uğuras Kıymetli Madenler
  9. EHG Döviz ve Kıymetli Madenler

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