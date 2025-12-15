Altının kilogram fiyatı o rakamı gördü

KMKTP standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 990 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 975 bin lira, en yüksek 5 milyon 995 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 5 milyon 990 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 960 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 15 milyon 561 bin 469,77 lira, işlem miktarı ise 839,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 316 milyon 94 bin 157,28 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.960.000,00 4.356,00

En Düşük 5.975.000,00 4.300,90

En Yüksek 5.995.000,00 4.375,00

Kapanış5.990.000,00 4.364,00

Ağırlıklı Ortalama 5.992.209,30 4.356,83

Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.015.561.469,77

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 839,78

Toplam İşlem Adedi 47