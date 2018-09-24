Altının gramı piyasaya 243 liradan başladı

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 242,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 243 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 398 LİRA

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını da bin 622 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.195 dolardan işlem görüyor.