Altının gramı 222 lira seviyelerinde seyrediyor

Cuma günü, ons altın ve dolar kurunda yatay bir seyir izlenirken, altının gram fiyatı en düşük 220,8 lira ve en yüksek 225,0 lirayı görmesinin ardından günü yüzde 0,2 artışla 222,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçerken, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 düşüşle 221,9 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 364 LİRA

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını da bin 486 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.226,6 dolardan alıcı buluyor.