Altının fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 208 bin 700 lira, en yüksek 1 milyon 243 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 1 milyon 243 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 829 milyon 323 bin 134,67 lira, işlem miktarı ise 3.152,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 835 milyon 671 bin 999,72 lira düzeyinde gerçekleşti.