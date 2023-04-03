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Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-04-03 17:03:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 243 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 208 bin 700 lira, en yüksek 1 milyon 243 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 1 milyon 243 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 829 milyon 323 bin 134,67 lira, işlem miktarı ise 3.152,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 835 milyon 671 bin 999,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

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