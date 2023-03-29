  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-03-29 17:54:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 198 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 198 bin lira, en yüksek 1 milyon 235 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 198 bin liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçe​​​​​​​kleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 878 milyon 753 bin 853,21 lira, işlem miktarı ise 4.099,68 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 929 milyon 877 bin 898,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

MB'den bankalara altın talimatı!
MB'den bankalara altın talimatı!

Ekonomi

MB'den bankalara altın talimatı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘Şok fiyatlar göreceğiz’ diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Elinde, evinde, bankada altını olanlar bunu yapsın
‘Şok fiyatlar göreceğiz’ diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Elinde, evinde, bankada altını olanlar bunu yapsın

Ekonomi

‘Şok fiyatlar göreceğiz’ diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Elinde, evinde, bankada altını olanlar bunu yapsın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23