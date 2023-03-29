Altının fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 198 bin lira, en yüksek 1 milyon 235 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 198 bin liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçe​​​​​​​kleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 878 milyon 753 bin 853,21 lira, işlem miktarı ise 4.099,68 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 929 milyon 877 bin 898,64 lira düzeyinde gerçekleşti.