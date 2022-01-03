Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 789 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 775 bin lira, en yüksek ise 817 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 789 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 893 milyon 819 bin 806,44 lira, işlem miktarı ise 1.134,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 914 bin 654,16 lira düzeyinde gerçekleşti.