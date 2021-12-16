Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 890 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 862 bin lira, en yüksek ise 892 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,95 artışla 890 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 916 milyon 346 bin 660,29 lira, işlem miktarı ise 1.085,28 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi ise 922 milyon 693 bin 695,43 lira düzeyinde gerçekleşti.