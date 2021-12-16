  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 890 bin liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 16:52:00 -
Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 890 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 862 bin lira, en yüksek ise 892 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,95 artışla 890 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 916 milyon 346 bin 660,29 lira, işlem miktarı ise 1.085,28 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi ise 922 milyon 693 bin 695,43 lira düzeyinde gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay