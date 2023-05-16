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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Yeniakit Publisher
2023-05-16 17:13:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 259 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 259 bin lira, en yüksek 1 milyon 387 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 10,16 azalarak 1 milyon 259 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 577 milyon 570 bin 501,71 lira, işlem miktarı ise 1.981,83 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 589 milyon 797 bin 362,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

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