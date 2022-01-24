  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 787 bin liraya indi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:56:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 787 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 787 bin lira, en yüksek 794 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 787 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 258 milyon 686 bin 801 lira, işlem miktarı ise 327,05 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 284 milyon 766 bin 389,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay