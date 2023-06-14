Altının fiyatı 1.481 lira: Para piyasasında gözler FED'ten gelecek kritik veride! Açıklamaya ramak kaldı

Altın fiyatlarında ibre bugün de yukarı yönlü. Gram altın yeni güne yükselişle başladı ve 1480 lirayı aştı. Uzmanlara göre yükseliş devam edecek ve gramda 1500'lü rakamlar görülecek. İşte güncel altın fiyatları..

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.477 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.481 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.430 lira, Cumhuriyet altını da 9.840 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.946 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek olduğunu ifade eden analistler, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ABD enflasyon verilerinin beklenenden zayıf gelmesiyle dolar endeksi 102 seviyelerine düştü. Euro ise dolar karşısında elini güçlendirerek yüzde 0,5'ten...fazla yükseldi.

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ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, resesyon endişeleri öne çıkmaya devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 artarak beklentilerinin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Enflasyon verilerinin ardından Fed'in bugünkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin sabit tutulacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, enflasyonun hala Fed'in hedeflediği seviyenin oldukça üzerinde olması nedeniyle temmuz ayına yönelik "şahin" fiyatlamalar etkilenmezken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor. Banka'nın nihai faiz oranını da yüzde 5,25-5,50 seviyesinde oluşturacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini söyledi.