Altının 650 ve 800 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Bir şeyler olacak altını olan sakın bunu yapmasın

Altın tahminleri tutan araştırmacı yazar Haluk Özdil, daha önce Haziran ayı için yaptığı 1000 lira öngörüsünü Mart ve Nisan ayına çekti.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, altını olanların tutması gerektiğini söyledi.

Özdil yaptığı açıklamada, "650 demiştim oldu. 800 demiştim, o da oldu. Altın 1000 liraya doğru gidecek. Parasının erimesini istemeyenler böyle bir yola gidiyor. Şişmiş bir emlak balonu var. Küçük yatırımcı şu durumda ev alacak durumda değil. Maalesef biz Ortadoğu toplumuna çok benzedik. En küçük bakkal dükkanı bile stokçuluk yapıyor. Toplum olarak hiçbir aşama geliştiremedik. Halen Suriye ve Irak’tan ders çıkarılmıyor. Kısa günün karı cebimize bakalım diyorlar. Merkez Bankası Toplantısı’nda bir puanlık düşüş yaşanabilir. Benim düşünceme göre altın artık dolardan bağımsız ilerleyecek. Birçok kişi Haziran ayını bekliyor. Dolar baskılanabilir. Spekülasyon yapılır. Buna önlem alınacaksa alınmalıdır. Tüm bu olaylara baktığımızda dolar da artabilir. Ama 2022 Haziran’da Türkiye’de bir şeyler olacak. Altınınız varsa satmayın. Altın, Mart ve Nisan’a kadar 1000 lira olabilir. Sakin olmakta yarar var" dedi.