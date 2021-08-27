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Ekonomi Altını olanlar dikkat! Haluk Özil'den olay sözler: Eylül ayında yeni bir plan devreye sokulacak ve...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Haluk Özil'den olay sözler: Eylül ayında yeni bir plan devreye sokulacak ve...

Stratejist yazar Haluk Özdil, Youtube kanalından yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki düşüşün manipülasyon olduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 11:25:00 -
Altını olanlar dikkat! Haluk Özil'den olay sözler: Eylül ayında yeni bir plan devreye sokulacak ve...

Stratejist yazar Haluk Özdil, kişisel Youtube kanalında yaptığı açıklamada, altını olanlar için kritik bir tavsiyede bulundu.

Haluk Özdil, altının olanların elinde tutmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Özdil yaptığı açıklamada, "Fiziki altın dünyada sınırlı şekilde var. Dünyada 21 bin ton altın olduğu tahmin ediliyor. Delicesine bir altın yok. Bu nedenle son zamanlarda yaşanan altın düşüşlerini buraya bağlıyoruz. Altın artık küreselcilerin eline geçmiş durumda. Altın şu anda güçlü aileler ve küreseller tarafından kasıtlı olarak toplanıyor. Sonuçta bu kasıtlı bir düşürüştür. Her ülkede altın toplayıcıları var. Bunlar belli merkezlere akıyor. Bunlarla ilgili farklı iddialar da var. Bu adı geçen ailelerin bunu çok farklı amaçlarla topladıklarını öne sürülüyor. Şu anda bir ülkenin başka bir ülkedeki altın varlığı tehlike altındadır. Size bu nedenle bir uyarıda bulunuyorum. Elinizdeki altınları küçük ya da büyük sakın satmayın. Bekletin. Sonuçta Eylül ayında büyük bir plan devreye girecek ve altının füze gibi yükselişine tanık olacaksınız. Fed varlık alımlarını azaltacağını açıkladı. ABD’de kredi çeken binlerce insan bunları ödeyemeyecek. Bu da büyük bir bunalıma neden olacak. Birçok insanı sefaletin kucağına atacaklar. İstedikleri kaos oluşturmak ve bunu başaracaklar mı, göreceğiz" dedi.

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Yorumlar

Mehmet

İnanmayın ben buna inandım.1 sene önce aldım aynı yerinde sayıyor.Avrupa Amerika 2021 nisanda batacak dedi hiç bir dediği çıkmadı..
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Ömer

Dunyada yaklaşık 300bin ton altin var.Bu adam sadece korku konuşuyor.Altın en değerli yatırım.Kaosa karşı tarim alanları korunmalı ve ekilmeli.Tarım yoksa Altin da işe yaramaz.
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