Altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü 3 banka ve 1 kripto şirketi tahminini duyurdu

Uluslararası kuruluşlar 2021 yılında yüzde 9 gerilen altın fiyatlarında yeni bir ralli yaşanacağı görüşünde. Uzmanlar, "Fiyatlar 2.000 dolara ulaşarak endüstriyel metallerden daha iyi performans gösterebilir" tahmininde bulunuyor.

Jackson Hole toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından güç alan ve ağustos ayını 1.800 dolar seviyesinin üzerinde kapatmayı başaran altının buralarda kaldıkça yukarı yönlü potansiyeli olduğu belirtiliyor. Birçok analist altının yılın ikinci yarısında güçleneceği düşüncesinde. Kısa vadede ABD’nin istihdam piyasasındaki veriler, orta ve uzun vadede ise reel faizlerin ve hisse senedi piyasalarının seyri fiyatlarda belirleyici olacak.

"Yılın ikinci yarısında zafer bekleniyor"

Uzmanlara göre altın yılın ikinci yarısında ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ve hisse senedi piyasalarındaki gerilimin etkisiyle ciddi bir zafere imza atabilir. Fiyatlar 2.000 dolara ulaşarak endüstriyel metallerden daha iyi performans gösterebilir.

Bloomberg Intelligence tarafından hazırlanan Emtia Piyasaları Eylül 2021 raporunda, bu yılki skor tabelasında en üstte endüstriyel metallerin, en altta ise değerli metallerin yer aldığı manzaranın sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor. Raporda, “Bakır ve alüminyum fiyatları güçlü seyrediyor fakat altını temelleri iyileşen indirimli boğa piyasası olarak görmeye devam ediyoruz” deniliyor. ESG, elektrifikasyon, karbonsuzlaştırma gibi trendlerin endüstriyel metallerin, birçok emtia grubuna göre üstünlüğü elinde tutmasını sağlayacağı ancak değerli metallere göre daha zayıf performans göstereceği belirtiliyor. Zaten sert bir düzeltme gören altın ve gümüşün arz kısıntısı avantajın sahip olduğuna da dikkat çekiliyor. 2021’de yüzde 9 gerileyen altın fiyatlarının 2020 zirvesine göre de yüzde 20 iskontolu olduğu vurgulanan raporda sarı metalin, ABD borcunun GSYİH’ye oranının arttığı ortamda bir ralli başlatmasının muhtemel olduğu dile getiriliyor. Raporda, “Borsalarda trendin tersine dönmesi ve ABD’nin uzun vadeli tahvil faizinin mart ayındaki zirvesinden gerilemeye devam etmesi altın fiyatlarının 2.000 dolar direncini yukarı yönlü kırmasının katalizörü olacaktır” deniyor.

Zayıf ABD verisi altına güç katabilir

Fed'in faiz oranlarını yükseltmek için acele etmediğini teyit etmesinin ardından Hazine getirilerinin düşmesiyle altın canlandı. Bugün açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu, ABD işgücü piyasasının Delta salgını karşısında ne kadar dirençli olduğunu ortaya koyacak. Yukarıda 1.900 kısa vade için radarda. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.780-1.770 desteği için takipte olunacak.

* OCBC Bank stratejistlerine göre zayıf rakamlar altını 1.900 dolara doğru itebilir. Banka son yayınladığı bilgi notunda, "Altın, 1.800 doların üzerinde. Bu da altına olan ilginin bir enflasyon riskinden korunma olarak geri dönebileceğini gösteriyor. Ralli devam ederse altının yakın vadede 1.830 dolara, istihdam raporu hayal kırıklığı yaratırsa muhtemelen 1.900 dolara yükselmesini bekliyoruz" değerlendirmesi yaptı.

* TD Securities'e göre ons altında yukarı trend için 1.870 doların aşılması gerekiyor. TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek de Powell'ın enflasyonun geçici olduğunu vurgulamasının altın için olumlu olduğunu düşünüyor ve “Görünüşe göre Başkan Powell tam istihdama ulaşmak için ekonomiyi ısıtacak. Bu politika faizlerinin bir süre düşük kalacağı anlamına geliyor” diyor.

* Bank of America’daki (BofA) emtia analistleri de benzer görüşteler ve altın fiyatının 2021’de ortalama 1.800 dolar civarında, yılsonuna kadar ise 1.900 dolar seviyesine yükselmesi bekliyorlar. BofA analistlerine göre küresel ekonomideki belirsizlik sürüyor ve yatırımcıyı altına yöneltmeye devam ediyor. Ayrıca reel faizlerin Ocak ayında görülen seviyelerde olması analistlere göre altın için avantaj sağlıyor.

"Kripto ile zengin olun altın ile zengin kalın"

Kripto araştırma ve fon yönetim şirketi ByteTree’nin kurucusu Charlie Morris, altının gelecekte portföylerde daha büyük önem kazanacağını savunuyor. Morris, ‘Atlas Pulse Altın Raporu’nda kendi oluşturdukları modele göre altın fiyatlarının makul değerin yüzde 8 altında olduğunu savunuyor ve son 20 yıldır altın boğa piyasasını destekleyen şu iki faktöre dikkat çekiyor: Kısa vadeli faiz oranları yüzde 1.8’in altında ve altın fiyatı, 35 aylık üstel hareketli ortalamaya göre yükselişte. 2020’li yılları altının dönemi olarak niteleyen Morris, ‘Bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kripto ile zengin olun, altın ile zengin kalın” yorumunda bulunuyor.