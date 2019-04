Altını ıslatan çocuklara neler iyi gelir?

Tuvalet eğitimini kimi çocuk iki kimi ise dört yaşına kadar olan süreçte tamamlar. Bu dönemlerde çocukların geceleri altlarını ara ara olsa da ıslatmaları uzmanlar tarafından normal olarak kabul edilir. Özellikle 5 ve üzeri yaş guruplarında gece alt ıslatma sorunu yaşanıyorsa doğruca bir hekime başvurulmalıdır. Bu son derece önemli bir sorundur. Çocuklar böyle bir sorunla baş başa ise en büyük görev ailelere düşüyor.

Psikolojik sorunlar

Çocukların gece altlarını ıslatmalarının altında genellikle psikolojik sorunlar yatmaktadır. Kimi zaman tuvalet eğitiminde ailenin takındığı sert tavır kimi zaman kardeşinin dünyaya gelmiş olması çocukları olumsuz etkileyebilir.

Anlayışlı olunmalı

Öncelikle anne ve babalar gece altını ıslatan çocuğa sert davranmamalı. Böyle bir durumun son derece insani olduğunu onlara anlatmaya çalışın. Her şeyden önce onu utandırmayın ve sorunun içinden çıkılmaz bir hal almasına zemin hazırlamayın. Çocuğun iyi takip edilmesi ve onun canını sıkan sorunların ortaya çıkarılması çok önemli. Çocuk altını sık sık ıslatıyor diye kesinlikle bez bağlanılmamalı. Böyle bir dönemde çocuk beze güvenecek ve kesinlikle bu sorunun üstüne gitmeyecektir.

Mesane egzersizi

Çocuklarınıza gün içerisinde mesane egzersizleri yaptırmanız onların gece rahat ve kuru bir uyku çekmesinin ilk ve en önemli adımıdır. Altını ıslatmaması için çocuğu gece tuvalete kaldırıyorsanız; evladınızın tamamen uyanıp uyanmadığını kontrol edin. Çocuğunuz altını ıslatıyorsa; uyku saatine bir-iki saat kala sıvı tüketimini minimuma çekmek işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır.

Kızılcık şerbeti

Çocuğunuza akşam 18.00'den önce bir bardak kızılcık şerbeti içirebilirsiniz. Kızılcık içerisindeki antioksidanlardan dolayı evladınızın böbreklerine iyi gelecektir.

Her derde deva

Kereviz sağlıklı böbreklere sahip olmanın en lezzetli yoludur. Çocuklarınıza yoğurt ve elma ile hazırlayacağınız kereviz salatası yedirebilirsiniz. Bu minik yavrunuzun gece altını ıslatma sorununu önemli ölçüde azaltacaktır.

Sarı kantaron şifası

Prof. Doktor İbrahim Saraçoğlu çocukların yaşadığı bu sıkıntılı dönem için sarı kantaron çayını şiddetle tavsiye ediyor. 2 çay kaşığı sarı kantaronu bir su bardağı su ile 5 dakika kaynatın. Ardından bu çayı içerisine tatlandırıcı eklemeden çocuğunuza içirin. Yaklaşık 15 gün boyunca her gün uygulayacağınız kür çocuğunuzun sorununu büyük ölçüde azaltacaktır. Ancak günde bir bardak kuralından taviz vermeyin. Her şeyin fazlasının zara olacağını zihninizin bir kenarına not etmeniz önemli olacaktır.