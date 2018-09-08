THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Altını ıslatan çocuk için 6 günlük program

Gece altını ıslatma çoğu zaman mesane gelişimindeki gecikmenin bir sonucudur, bu nedenle de yaşla sıklığı azalır.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:26
Altını ıslatan çocuk için 6 günlük program

Üç yaşındaki çocukların %40’ı altını ıslattığı halde bu oran 5 yaşında %20’ye, 6 yaşında %10’a düşmektedir. Erkek çocuklar kızlara göre daha sık altını ıslatma sorunu yaşar. Aileler 5-6 yaş civarında bu sorunla ilgilenmeye ve genellikle de 7-8 yaşında hekimlerden yardım istemeye başlar.

Gece altını ıslatan çocukların (%90-95’i) gece uykuda mesane doluluğunu hissetmez, mesane kapasiteleri küçük ve uyku derinlikleri fazladır. Aslında altını ıslatma büyük oranda ırsidir. Anne ve babadan birisinde çocuklukta altını ıslatma varsa çocukta %45, ikisinde birden varsa %77 oranında altını ıslatma sorunu yaşanmaktadır.

Bu noktada altını ıslatan çocukta “küçük mesane” veya uykudan uyanamama sorunu mu olduğunun aydınlatılması önemlidir.

6 GÜNLÜK TEDAVİ

Altını ıslatan çocuklara genel olarak 7-8 yaşına geldiğinde tedavi için girişimlerde bulunulması önerilmektedir. Bu girişimlerin başında çocuğun kendisinin veya ailesinin gece uyanmasına dönük programlar gelmektedir. Önce çocukların kendiliğinden uyanması denenir, bu mümkün olmuyorsa ailenin çocuğu gece uyandırıp tuvalete gitmesini sağlayan program uygulanır. Daha önce başarılı olduğu gösterilmiş 6 günlük bir programın ayrıntıları ise şu şekildedir.

İlk gece çocuk gece 1’e kadar her saat başı uyandırılır. Çocukla konuşularak ve yürütülerek uyandığından emin olunur. Altı kuruysa övücü sözler söylenir ve “tuvalete girme ihtiyacın var mı yoksa bir sonraki saati mi bekleyeceksin” sorusu sorulur. Çocuk tuvalete gitmek isterse tek başına tuvalete yürümesi istenir.

Eğer çocuk altını ıslatmışsa pijama ve iç çamaşırlarını kendisinin değiştirmesi teşvik edilir.

Gece 1’de uyandırıldığında kuru olsa bile idrarını yapmaya çalışması söylenir.

Daha sonraki beş gece çocuk bir kez uyandırılır. İlk gece uyuduktan 3 saat sonra, ikinci gece 2.5 saat sonra ve böyle süre azaltılarak beşinci gece uyuduktan 1 saat sonra uyandırılır. Son gece bundan sonra kendisinin uyanması söylenir.

Bu programdan sonra altını ıslatma tekrarlarsa (3 gün üst üste altını ıslatırsa) yeniden 6 gecelik uyandırma programı tekrarlanır.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:26
  1. çocuklarda alt ıslatma
  2. alt ıslatma nasıl bırakılır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara TOKİ fiyatları 2018
    1. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    2. AK Parti Erzurum Milletvekili Recep..
    3. CHP'de istifa depremi! 'Çoban ateşi..
    4. Osmanlı tipi evlere dönüş
    5. 'Türk-Amerikan ilişkileri, tek bir..
    6. Topuk dikeni neden oluşuyor?
    7. Evde ölümü beklerken valilik devreye..
    8. Mehmet Şimşek'ten 'parti kuruyorlar'..
    9. Almanya'dan dikkat çeken Türkiye mesajı
    10. Mikael Lustig: Türkiye'nin üç..
    11. Gaziantep'te polis bile şaştı! 3 kadın..
    12. Çocuğu çikolatayla kandırırken..
    13. Ağız nezlesi neden oluşur?
    14. Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'de bedava..
    15. Hazırlık maçında Muğdat Çelik rüzgarı!
    16. Selçuk İnan sessizliğini bozdu:..
    17. Adıyaman'da silahlı kavga: 1 kişi..
    18. Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Futbolcu gibi..
    19. Çocuklarda ateşlenmeye dikkat!
    20. Terry Rusya yolcusu! İşte yeni takımı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri