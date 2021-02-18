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Ekonomi Altında yükseliş trendi oluşması için 2 neden açıklandı
Ekonomi

Altında yükseliş trendi oluşması için 2 neden açıklandı

Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyelerinde. Altın fiyatlarıyla ilgili analizde bulunan teknik uzman Tunç Şatıroğlu, haftaya Çin piyasasının açılacağını ve ABD'de teşvik paketinin oylanabileceğini belirterek "Altının yükseliş trendine geri dönmesini beklerim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 14:54:00 -
Altında yükseliş trendi oluşması için 2 neden açıklandı

Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Son haftalarda artan düşüş baskısı altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Altındaki gerileme son 7 ayın zirvesine ulaştı. Gram altın 400 lira bandının altında seyrederken çeyrek altın 661 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 696 liraya kadar geriledi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki gerilemeyi twitter hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu piyasalar hakkında analizlerde bulundu.

Altın yükselişe geçecek mi?

Altının ons fiyatı da altın gibi düşüşe geçti. Altının ons fiyatı son ayların en düşük seviyelerine gelerek 1787 doları gördü. Altının gram fiyatı ise 398 TL'den işlem görüyor. Altındaki düşüş yatırımcıyı tedirgin ederken, uzmanlar belirsizliğin süreceğini iddia ediyor.

Sosyal medya hesabından altınla ilgili analizlerde bulunana Tunç Şatıroğlu altınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şatıroğlu, "Altın neredeyse yeniden 1763 desteğine geldi. Çin piyasası kapalı olunca altına alımlar gelmiyor, ABD ise sürekli satıyor. Teşvik konusunda Biden görüşmelerle pakete destek arıyor. Ancak henüz paket Senato'ya gelmedi. Haftaya Çin piyasası açılıyor. Haftaya teşvik paketi de oylanabilir. O zaman 1 Mart'tan itibaren hem Çin piyasasının açılması hem de teşvikle altının yükseliş trendine geri dönmesini beklerim. Mevcut seviyeler aşırı satış bölgesinde ve yukarı dönüş için şartlar uygun." İddiasında bulundu.

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