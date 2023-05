Altında yüksek tansiyon! Piyasa kritik veriye odaklandı

Altın fiyatları sağlam bir şekilde yükseldi ve bir gecede, gergin ABD bankacılık sistemi ve küresel ekonomik durgunluk endişeleri arasında güvenli liman talebiyle ons başına 2.085,40 dolarlık yeni rekor seviyeye ulaştı.

Yılın en yüksek seviyelerine yakın piyasalara 2 önemli gelişme etki etti.

ALTIN ÖNE ÇIKIYOR

ABD bankalarının istikrarına yönelik yinelenen tehditler, Fed'in borçlanma maliyetlerini yüksek bir seviyede uzun süre koruyamayacağına dair iddiaları bir araya getirdi, bu da doları baskı altına aldı ve külçe gibi faiz getirmeyen varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini düşürdü.

FED HAMLESİ ALTINI COŞTURDU

Fed çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan artırdı ve gösterge Fed fon oranını 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Fed, on dört ayda, Mart 2022'den bu yana her Federal Açık Piyasalar Komitesi (FOMC) toplantısında bir kez olmak üzere toplam on kez faiz artırdı.

Fed, referans oranını sıfıra yakın bir seviyeden yüzde 5 ile yüzde 5,25 arasına çıkardı. Daha da önemlisi, Fed halihazırda uygulanan faiz artırımlarının net etkisini ölçerken faiz artırımlarını duraklatmaya hazır olduğunu belirtti.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

CME'nin FedWatch aracına göre, Fed'in Haziran FOMC toplantısında duraklama ve mevcut gösterge oranını yüzde 5 ile yüzde 5,25 arasında tutma olasılığı yüzde 79,5'te.

Bununla birlikte, daha şaşırtıcı olanı, Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi uygulama olasılığı yüzde 20,5 gibi görece yüksek bir seviyede. Bu, Fed'in güçlü anlatımına ve kararlılığına aykırı.

KRİTİK VERİ GELİYOR

Piyasa şimdi, ABD Çalışma Bakanlığı'nın Nisan ayı istihdam raporunu dört gözle bekliyor. Kilit tarım dışı bordro sayısının Mart raporundaki 236.000'lik artışa karşılık 180.000'e çıkması bekleniyor. Çarşamba günkü ulusal özel sektör istihdam raporu, Nisan ayında 296.000 istihdam yaratıldığını göstererek, tahminin neredeyse iki katına çıktı.

Uzmanlar "Bir sonraki FOMC toplantısında faiz artırımlarının durdurulması, Federal Rezerv için son derece mantıklı bir hareket. Bu, Fed'in son banka başarısızlıklarından kaynaklanan zararı değerlendirmesine ve Federal Rezerv tarafından zaten uygulanan oran artışlarının gerisinde kalacak enflasyonist seviyeleri ölçmesine olanak sağlayacaktır. Bir duraklama, Fed'in ABD borç tavanı ikilemine ilişkin bir çözüm beklemesine de izin verecek." değerlendirmesini yapıyor.