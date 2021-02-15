Altında son durum! Düşüş sürüyor

Altın piyasasında, en düşük 407 bin 520 lirayı, en yüksek ise 411 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 407 bin 700 liradan tamamladı.

Kapanışın ardından altın, şu sıralarda 406 liradan işlem görüyor.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 367 milyon 714 bin 34,20 lira, işlem miktarı ise 896,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 380 milyon 658 bin 77,20 lira oldu.