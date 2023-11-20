Altında mı üstünde mi alım yapılmalı? Gram ve çeyrek için seviyeli öneriler

Serbest piyasada altın şu saatlerde 1830 liradan, çeyrek altın ise 3004 liradan işlem görmeye devam ediyor. Cumhuriyet altını 11. 700- 11922 lira aralığında işlem görürken yarım altın da bant olarak 5.832 ila 5.979 değerinde işlem görmekte. Ata altın 12.360-12.668 seyrini korurken 14 ayar gram bilezik 1.032-1.233, 24 ayar de 1,691 ila 1800 bandında hareket etmekte.

Konjonktürel etki

Altın fiyatlarının seyrinde ise uluslararası konjonktürün etkisi devam ediyor. Özellikle Ortadoğu'da savaşın yayılmayacağı yönünde eylem ve söylemler altının yükseliş seyrini baskılayan unsurlar arasında yer alıyor.

Bunun haricinde iç piyasadan ziyade uluslararası piyasaların vereceği tepkiler önemli. Petrol fiyatlarının yüksek seyri devamında enflasyonu tetikleyici bir unsur olarak öne çıkarken piyasa uzmanları da altın fiyatlarının baskılandığı kanaatinde.

Beklenmeli mi almalı mı?

Altın fiyatları tekrar yükseliş trendi yaşarken bunun ne kadar süreceği belirsiz. Küçük yatırımcı için ise alım seviyeleri oluşursa bu bantlar fırsat olarak değerlendirilebilecek. Uzmanlar altın yatırımcının ise şu süreçte beklemede kalması gerektiğini hatırlatırken belli periyotlarda seviye bantlarının kırılmasının isi alım için değerlendirilebileceğini hatırlatmaktalar.

Bu bant gram altın için 1800, çeyrek için ise 3000 olarak öne çıkıyor. Gerilemelerde, alt salınımda ise gram altın için 1770 ve altının fırsat, çeyrek için ise 2880-2900 seviyelerinin ise ayrı bir fırsat olarak ele alınabileceğine dikkati çekiyorlar. Uzun vadeli bir yatırım aracı olan altının güvenli liman olarak bu konumunu sürdüreceği de ayrı bir not olarak düşülüyor.