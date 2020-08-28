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Ekonomi Altında 'Jackson Hole' hareketi!
Ekonomi

Altında 'Jackson Hole' hareketi!

Altın piyasası için haftanın en önemli gelişmesi olan Jackson Hole toplantısının ardından altın fiyatlarında hareketlenme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:36:00 -
Altında 'Jackson Hole' hareketi!

Altın fiyatları son zamanlarındaki hareketliliğine devam ederken, haftanın son işlem gününde en kritik gelişme geride kaldı. Uzmanların haftanın en kritik gelişmesi olarak gördüğü Jackson Hole toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası altın fiyatları tekrar hareketlendi.

Altın yükselişte

Kritik Jackson hole toplantısının ardından gram altın şu sıralar 461 TL seviyesinde yukarı yönlü ilerlerken, çeyrek altın ise 756 TL'den alıcı buluyor. Toplantı öncesi 1940 dolar seviyesinden işlem gören ons altın ise şu sıralar 1960 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Gümüşte son durum

Gümüş ise dünkü seansa 27,48 dolar seviyesinden başlarken FED Başkanı Jerome Powell konuşması sırasında 27,93 dolara kadar uzandı.

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