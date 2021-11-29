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Ekonomi Altında gerilim: 'risk iştahı tehdidi'
Ekonomi

Altında gerilim: 'risk iştahı tehdidi'

Altın fiyatları, cuma günü koronavirüsün yeni Omicron varyantının küresel piyasalarda yarattığı endişelerle 1.815 dolara kadar yükseldikten sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları ve risk iştahındaki toparlamayla geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 09:42:00 -
Altında gerilim: 'risk iştahı tehdidi'

Altın fiyatları, koronavirüsün yeni Omicron varyantına dair endişelerin azalması ve küresel risk iştahının yükselmesiyle yeniden 1.800 doların altına geriledi. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 713 TL civarında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.

Jinrui Futures yayımladığı bir araştırma notunda Omicron varyantının yol açtığı ölümler ve semptomlar sınırlı olduğu takdirde yayılmanın piyasaları çok fazla etkilemeyeceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni koronavirüs varyantının yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Bostic, Fed’in gelecek yıl iki defa faiz artırıp artırmayacağıyla ilgili soruya ise “Bu kesinlikle mümkün. Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum” cevabını verdi.

Ons altın fiyatı

Ons altın, geçen haftaya 1.850 dolar civarında başladıktan sonra hızlı bir şekilde 1.800 doların altına gerilemiş ve cuma gününe kadar bu seviyelerde yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü yeni koronavirüs varyantı Omicron’un piyasalarda yarattığı endişelerle 1.815 dolara kadar tırmanan ons altın, bu haftaya 1.793 dolar civarında başladı.

Gram altın fiyatı

Geçen hafta dolar/TL’deki yükselişle 777 TL’ye kadar yükselerek rekor kıran gram altın, haftanın ikinci yarısında kurdaki gerilemeyle beraber 720 TL’nin altına düşmüştü. Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladı.

Kaynak: bloomberght.com

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