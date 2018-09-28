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Altında düşüş devam ediyor! İşte son rakamlar...

Altın ücretleri dolar kurunun etkisiyle düşmeye devam ediyor.

28 Eylül 2018 Cuma 09:42
Altında düşüş devam ediyor! İşte son rakamlar...

Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,64 azalışla 228,60 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 232 bin 300, en yüksek ise 235 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 düşüşle 232 bin 400 liradan tamamladı. 

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 2,64 azalışla 228,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 373,00 lira, Cumhuriyet altını 1.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,64 düşüşle 228,60 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN

228,31

228,62

SPOT ALTIN TL/GR

227,23

227,32

ALTIN/ONS ($)

1.184,71

1.184,90

ÇEYREK ALTIN

365,30

373,80

CUMHURİYET ALTINI

1.514,00

1.534,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

208,22

208,50

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:42
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