Altında düşüş başladı! Elinizdekini sakın ama sakın satmayın, tarih belli! Altın bombası patlıyor

Bu haftaya yükselişle başlayan ve hafta boyunca değerini koruyan altın fiyatları sürpriz bir şekilde düşüşe geçti. Yatırımcılar ise "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 8 Ekim altının gram altın 1.014,53, çeyrek altın 1.682, cumhuriyet altını 6.708, yarım altın 3.365 liradan alıcı buluyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın tahminiyle şaşırttı ve şunları söyledi:

"Ekim ayında paritelerde, emtialarda, kripto paralarda beklediğimiz yukarı yönlü hareketleri görmeye başladık.

Kasım aylarında yeni rekorlar göreceğimizi söyleyebilirim. Gram altın TL yeni zirvelerle kademeli yükselişlere devam edecektir. Kasım ayı ortalarında yeni zirveler göreceğiz.

1040, 1060, 1090 derken, kasım ayı ortalarında 1200-1280'leri göreceğiz. Yıl sonu öngörümde herhangi bir değişiklik yok.

Ev araba fiyatlarında düşüş beklemiyorum. Aksine yükselişler bekliyorum. Kirada da aynı şekilde. Dolar bazlı emlak fiyatları düşebilir ama TL bazlı araç ve konut fiyatlarını düşeceğini tahmin etmiyorum."