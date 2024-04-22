Altında alım fırsatı geldi mi? Merak edilen cevap

Ramazan Bayramı'nda da yükselişini sürdüren altın İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası ons altının da yükselmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek fiyatları yükselişe geçti. Ancak haftaya altın düşüşle başladı. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 22 Nisan 2024 Pazartesi günü altın fiyatları.

Ramazan Bayramı'nda da yükselişini sürdüren altın İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmadı. Altın piyasası yükseliş ivmesini sürdürdü.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası ons altının da yükselmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek fiyatları yükselişe geçti.

Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın pazartesi günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın düşüşe geçti. Peki altın yatırımcıları için bu yeni bir fırsat mı?

Gram altın dün piyasalarda 2.499,53 TL'den, çeyrek altın 4.338 TL'den, yarım altın ise 8.886 TL'den kapanış yaptı.

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Peki 22 Nisan 2024 Pazartesi günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

22 NİSAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.4190 TL / 32.6220 TL

Euro alış satış: 34.3810 TL / 34.7710 TL

Sterlin alış satış: 39.7270 TL / 40.3250 TL

22 NİSAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,6002 TL / 32,6143 TL

Euro alış satış: 34,7573 TL / 34,7811 TL

Sterlin alış satış: 40,3602 TL / 40,3902 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.483,54 TL / 2.483,98 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.362,28 Dolar / 2.362,76 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.226 TL / 4.287 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.479 TL / 8.757 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.852 TL / 17.068 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 41.731,86 TL / 42.697,70 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 17.214,39 TL / 17.653,60 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 22 NİSAN 2024

Gram altın alış satış : 2560.78 TL / 2620.60 TL

Çeyrek altın alış satış: 4194 TL / 4268 TL

Yarım altın alış satış: 8415 TL / 8719 TL