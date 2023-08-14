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Gündem Altın zengini beş il: Toplam değeri 400 milyar liraya yaklaştı
Gündem

Altın zengini beş il: Toplam değeri 400 milyar liraya yaklaştı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 12:10:00 -
Altın zengini beş il: Toplam değeri 400 milyar liraya yaklaştı

Altına olan ilgi hız kesmeden artmaya devam ederken altın mevduatları da her geçen gün artıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre altın mevduatlarında zirvede beş il yer alırken söz konusu illerdeki altın mevduatlarının toplam değeri ise 400 milyar liraya yaklaşmış durumda.

Küresel büyümenin hız kestiği son dönemde altının cazibesi daha da arttı.

Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte tüm dünyada en fazla tercih edilen yatırım aracı oldu. Bu dönemde Türkiye’de de altına olan talep yüzde 30 yükseldi.

Yurt içinde 190 lira seviyelerinde olan gram altın, 1670 liraya kadar çıktı.

 

Türkiye'de altın mevduatı 6 ayda yüzde 55,3 arttı

TRT Haber'in derlediği habere göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye'de bankalarda, yılın altı aylık döneminde biriken altın mevduatı, yüzde 55,3 arttı. 699 milyar 980 milyon lira seviyesine yükseldi.
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Altın mevduatında lider il İstanbul. Megakent, 224 milyar 309 milyon lira ile Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 32'sini elinde tutuyor. Bu da toplam mevduatın yaklaşık 3'te 1'ine işaret ediyor.

Altın mevduatında ikinci sırada 77 milyar 252 milyon lira ile Ankara geliyor. Ankara'yı 42 milyar 927 milyon lira ile İzmir, 24 milyar lirayla Bursa, 22 milyar 282 milyon lira ile de Antalya izliyor.

En az altın 301 milyon lira ile Ardahan'da

Altın mevduatının en düşük olduğu iller ise 301 milyon lira Ardahan, 370 milyon lira ile Bayburt, 375 milyon lira ile Kilis oldu.

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