Altın yükselmeye devam ediyor! Kilogramı 1 milyon 234 bin 500 lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 208 bin 750 lira, en yüksek 1 milyon 234 bin 900 lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,05 artışla 1 milyon 234 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 236 milyon 567 bin 490,28 lira, işlem miktarı ise 2.665,10 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 417 milyon 927 bin 869,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi şeklinde sıralandı.

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