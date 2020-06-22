Altın yükselmeye devam edecek mi? Finans Analisti İslam Memiş'ten çok önemli uyarılar!

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Altındaki rekor yükselişi ve ekonomide yeni haftayı değerlendiren Anadolu Ajansı Finansal Analisti İslam Memiş, "Önümüzdeki iki haftanın kritik bir süreç olacağını söyleyebiliriz." dedi.

Memiş, "Bu kritik süreçte ülkeler arası gerilimleri yani dış politikayı takip ediyoruz. Ülkeler arasındaki gerilime bağlı olarak yurt içi piyasalarda bir tedirginlik olduğunu gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

'Soğukkanlı olmalıyız'

Küçük ve büyük yatırımcıların kritik olan iki haftalık süreç karşısında soğukkanlı olması gerektiğini belirten İslam Memiş, "Yatırımcılar duygularıyla değil akıllarıyla hareket etmeli. Aslında kısa vadeli riskler yatırımcıların varlıklarını korumak için bir fırsat sunuyor. " diye konuştu.