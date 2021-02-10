Altın yeni güne yükselişle başladı!

Altın fiyatları 10 Şubat Çarşamba gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler güncel rakamları merak edip araştırıyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Merak edip araştıranlar için güncel rakamları haberimiz de derledik. İşte, 10 Şubat altın fiyatları...

Gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları altında genel yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte 10 Şubat Çarşamba gününe de yükselişle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre gram altın fiyatları 419 lira alış ve 421 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları serbest piyasada tıpkı gram altın fiyatları gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 670 lira alış ve 685 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

419,11

419,19

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.838,09

1.838,55

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.682,32

2.733,09

YARIM ALTIN FİYATI

1.336,97

1.370,74

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.682,32

2.733,09

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,89

277,64

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

379,60

408,28