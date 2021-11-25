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Ekonomi 'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz
Ekonomi

'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, döviz artışları sonrası yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:09:00 -
'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yaşanan ekonomik süreçle ilgili çarpıcı uyarılar yaptıı

Altın ve toprak konusunda yatırımlarıyla ses getiren Ramazan Kurtoğlu, Türk halkının çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

BBN Türk kanalında konuşan Kurtoğlu, "Arjantin'e oynanan oyunun bize de yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ayşe Teyzeme, Fatma Teyzeme ve Muharrem Amcama söylüyorum. Hepimiz sıkıntı içerisindeyiz. Ama bizi başkası filan kurtarmayacak. Bu vakaları ve şikayetleriniz hepsi doğru. Ama her doğrudan sonuç çıkmaz. Uhulet ve suhulet ile akıl üstüne akıl koyarak bakacağız. Türkiye buradan üretimle çıkar. Türkiye'yi ABD, Çin kurtarmayacak. Bizi biz kurtaracağız. Bunun yolu fedakarlıktan geçiyor. Kendi kendimize kurtulmayı öğrenemezsek Türkiye'nin anahtarını teslim ederiz. Dökmeden, kırmadan çare bulmanın yoluna bakacağız. Ümit ederim hükümet bu anlamda kulvar değişikliğine gider. Gübrenin mesela dolar sıçramasından sonra nereye gittiği belli değil. Bill Gates'in istediği olma yolunda ilerliyor. Protesto etmek en tabii hak, ama vandalizme varan bir protesto olmamalıdır. Bu ülkeden gideceğimiz başka bir ülkemiz yok. Biz Suriye gibi olamayız" ifadelerini kullandı.

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