Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa yatırımcıyı uyardı: Dolar yerine bunu alın

Altın fiyatları için yatırımcıları uyaran İslam Memiş, gram altın fiyatları yükselir mi sorusunun yanı sıra altında yeni seviyelere dikkat çekti. Peki, altın fiyatları yükselecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları piyasasında yaşananları yorumladı ve yatırımcıya gram altın fiyatı uyarısında bulundu. İslam Memiş altın fiyatlarında gelecek seviyeleri ve öngörülerini paylaştı. Peki, gram altın şimdi alınır mı? Gram altın fiyatları yükselir mi? İşte altın fiyatları yorumu 29 Haziran 2022…

Türkiye’de piyasalar asgari ücrette ara zamma odaklandı. Türkiye-Finlandiya-İsveç zirvesinde de çıkan mutabakat sonrası gram altın yükselir mi? Altın fiyatları yükselir mi? soruları sıkça soruluyor.

BDDK kararıyla birlikte dolar TL kurunda yaşanan bir miktar düşüşle gram altın fiyatları da gerilemiş oldu. İslam Memiş altın yorumu yaptığı yayınlarda sık sık altın fiyatları tarafında dalgalanmanın sürdüğünü belirtiyor.

İslam Memiş, altın yatırımcısının aklındaki sorulara cevap verdi. Altının gram fiyatı 1000 liralardan 970 liralara kadar düştü. Gram altın fiyatında alınabilir seviye için rakam veren İslam Memiş, 950-1000 lira aralığının bir seviye olduğunu söyledi ve alım sürecinin bitirilmesini gerektiğini söyledi. Piyasada alınacak aksiyonların süreci belirlediğini anlatan Memiş, 950 seviyesinin altına gerileme olmayacağını söyledi. Memiş, "Piyasalarda rehavet var. Tatil modunda olan yatırım araçları henüz bir kırılma olmadığı için 2 ay bu şekilde seyredecek." dedi.

İslam Memiş, gram altın fiyatlarında yıl içerisinde 1050-1200-1450 TL beklediğini söyledi.

Dolar mı euro mu?

İslam Memiş'e göre Euro-Dolar palitesi baskı altında kaldığı için; Euro tarafı Dolara kıyasla daha ucuz kalmaya devam edecek.

Döviz yatırımı yapmak isteyenler içinse; Euro ve Sterlin'in, Dolardan daha alınabilir bir seviyede olduğunu belirtti.

Yabancı dövizlere yatırım yapmak isteyenler için Doların getiri açısından en son sırada olduğunu hatırlattı.

Yıllık getiriye bakıldığı zaman TL bazında en çok gram altın kazandırmıştır. Yatırım açısından en çok kazandıran değerlerde 1. sırada Gram altın, ikinci sırada borsa, üçüncü sırada Euro ve dördüncü sırada Dolar gelmektedir.