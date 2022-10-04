Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini ilan etti! Bomba tüyo: Bunu yapan zengin olur

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Son günlerde toparlanma aşamasına geçen gram altın bir günde 15 lira birden yükseldi ve 1000 liranın üstünü gördü. 4 Ekim gram altın 1.013 liradan alıcı buluyor. Yükselişin devamı gelir mi?

4 Ekim altın fiyatları bir anda yükseldi. Geçtiğimiz hafta 963 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, dün 993 lirayı gördü. Piyasaların kapanış saatine yakın ONS tarafındaki toparlanma ile gram altın 1000 TL üstüne çıktı. Şu sıralar altının gram fiyatı 1.013, çeyrek altın 1.679, yarım altın 3.357, cumhuriyet altını 6.688 liradan alıcı buluyor.

Yaptığı açıklamalarla yatırımcıya yöne veren İslam Memiş altında yükselişin devam edeceğini 1200 lira beklentisinin olduğunu bildiriyor. Memiş yaptığı yeni açıklamada şunları söyledi:

-Biz, Ekim’i bekliyorduk. Ekim geldi. Sonrasını Kasım düşünsün!

-İki haftadır gümüş için oflayanlar bugün yüzde 9’luk artışı gördü. Bir günde yüzde 9. Gümüş, sabırlı yatırımcıyı zengin eder.

-Önemli olan uzun vadeli sabretmek Gümüş, altın tepsinin üzerindeki ikramdır. Hızlı yükseliş sonrası mutlaka kâr satışı olacaktır ancak devamı güzel olacak.