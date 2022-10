Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son sözünü söyledi: 1 gram altın, 10 gram gümüş...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Btc Haber'de piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte İslam Memiş'in 'Yeni evlenecek çiftlere tavsiyeler' başlıklı yazısı:

Düğünler devam ediyor.

Ancak söz ve nişan dönemine de girmiş bulunmaktayız.

Yeni evlenecek çiftlerin her anlamda işleri zor.

Bu süreçte parayı ve psikolojiyi yönetmek hem zor, hem de çok gerekli.

Söz, nişan ve düğün süreci stresli ve yorgun geçtiğinden “Bir an önce bitsin şu iş artık” durumu ortaya çıkar.

Çiftlerimizin önceliği psikolojiyi iyi yönetmek olmalı.

Stres, gerginlik, tartışma veya umursamama durumunun hem ilişki tarafında hem de ekonomi tarafında bedeli vardır.

Çiftlerin karşılıklı olarak bu süreci sakince konuşması ve planlama yapması gerekli.

“Bu bizim hayatımız ve mutlu olmak için yola çıkıyoruz, birbirimizi üzmeden kırmadan bu süreci yönetmemiz gerekiyor” konuşması.

“İnternet gibi bir nimet var, güzel bir araştırma yaparak en uygununu, en mantıklısını bulabiliriz” planlaması.

– Çarşı-pazarda pahalılık geçen yıla kıyasla ortada.

Her şey ateş pahası.

Olan için problem yok.

Özellikle söz, nişan, düğün veya doğum günü organizasyonlarda çok fazla seçenekli, çok farklı bütçeli ortamlar bulacaksınız.

Ben, araştırmalarımda, doğru bilgilendirmede, doğru bulma çabamda YouTube’den araştırma yapılmasını önemsiyorum.

Alış-veriş yaparken taksitli ya da nakit imkanını farklı farklı değerlendirmek gerekli.

Mesela;

Kredi kartı kullanıyorsanız harcamalarınızı taksitlendirmek daha avantajlı.

TL borcu olduğundan sabit taksitleri seviyorum.

İki tür borçlanma vardır:

1- Gerekli borçlanma

2- Gereksiz borçlanma

Bu süreç akıllı borçlanmaya girdiğinden taksitli ödemelerinde zararı yoktur.

“Nakitimiz var, yine de taksite bölelim mi?”

Bence evet. Çünkü nakit anımda yatırıma dönüşebilir.

Sonuçta düğün süreci olduğundan mutlaka altın takıya ihtiyaç duyulacaktır.

Bu takılar set, bilezik, sarrafiye grubu da olabilir, pırlanta gibi değerli taşlı mücevher de olabilir.

Herkesin imkanına göre değişebilir.

Altın fiyatlarının son 20 yılda geldiği durum ortada. Yüzde 6.288’lik artışla birinciliği elden bırakmadı.

Yıla 775 liradan başlayan gram altın şuan 1.010 lira.

Nakiti altın alarak değerlendirmeli.

Nişan veya düğünde toplanan takıların hemen bozdurulup borç kapatılmasına da karşı olan biriyim.

Nasıl olsa sabit TL taksiti, ne kadar uzun olursa o kadar iyi.

Çalıştığında birikimlerinle “Şunu mu alsam, bunu mu alsam?” diye düşünmeyip “Borcum var nasıl olsa TL borcu, riskim de yok” deyip borçlanmak.

“Kredi kartımın limiti yok, bankadan kredi çekip TL olarak bankaya borçlansam olur mu?”

Eğer faiz hassasiyetin yoksa evet.

Düğünde 50 bin liralık hediye toplandı diyelim, geçen altının fiyatı 552 liraydı bugün ise 1.010 lira.

Geçen yıl ki 50 bin liralık altın bugün 91.475 lira.

1 yılda aradaki fark ortada, diğer yıllara bakarsan 3-5 katı.

Yani, 1 yılda 41.475 lira ayda 3.456 lira getiri.

– Kişilerin ekonomik durumu, hayata bakış açısı ve sosyal hayatına göre törenler farklılık gösterebilir.

Bugünkü ekonomik şartlarda tasarrufun önemi ortada.

Desinler diye mi bir düğün hayal ediyorsun, sevdiklerinle mütevazi bir eğlence mi?

Nikah törenleri az maliyetli ve zaman kaybı olmadığından daha fazla tercih ediliyor.

Planlanan masrafın tutarını kendiniz belirleyeceksiniz.

Bence bir gün sonrasını düşünmek daha faydalı.

– Düğün takılarını, düğün gecesi kesinlikle evinize götürmeyin!

Anne babanıza teslim etmek, bir gün sonra bankanın kasasında muhafaza etmek bence en doğrusu.

Düğün sonrası takıları olduğu gibi bırakmak, şuna mı buna mı çevirsek (bilezik-çeyrek-cumhuriyet vs) dememek lazım. Çünkü işçilikten zarar edersiniz ki bu çok gereksiz.

Bir şey satın alındığında bozdurmak gerekli.

– Düğün borcu bittiğinde, yoksa da düğün borcu yatırım için yine borçlanmak gerek.

Çünkü takılar sizin için bir peşinat olduğundan TL ile borçlanmayı önemseyin.

Bankalar bu aralar kredi sınırlandırması yapıyor ama Şubat ayı itibariyle kredi muslukları açılır.

Herkes nakite rahat rahat ulaşır.

Eviniz yoksa ev, varsa kira geliri için 2. ev şart.

Bunu sigorta olarak görmek gerek.

Ek gelire her zaman ihtiyaç var ve olacak da.

Benim tercihim eski 1+1 ev.

Sıfır ve büyük olmasını yatırım için uygun bulmuyorum.

– Çocuk için her ay 1 gram altın veya 10 gram gümüş kenara koyulmalı.

Her ay fiziki olarak almak zor derseniz, internet bankacılığından otomatik talimat verebilir, hesabınızdan her ay birikim yapmış olursunuz.

Yıllar sonra bir bakacaksınız çocuğunuzun eğitim masrafı hazır.

Ancak o birikime sadık kalırsanız!

– Yatak odasında veya giyinme odanızda mutlaka bir kumbara bulundurmalı.

Giysinizi ya da çantanızı değiştirdiğinizde o bozuk paraların kumbara da birikmesi psikolojik hamle için çok önemli. Önemli olan miktar değil, alışkanlık.

Bu alışkanlığı gören çocuğunuz tutumlu olacak.

Hem birikim yapmış olacaksınız hem de kendiniz ve çocuğunuz için güzel bir alışkanlık olacak.

– Borcunuz yoksa birikim yapıyorsanız kazancınızdan önce birikiminizi ayırmanız gerekiyor.

Çoğu kişi önce harcar, kalanıyla birikim yapar. Bu çok yanlış bir karardır.

Bunun gibi onlarca örnekler verebilirim.

Sonuçta parasını yöneten, her şeye güvenle karar verebilir ve yatırım yapabilir.

Önemli olan evliliğe atılan ilk adım.

İlk adımı doğru kişiyle atmışsanız sorun yok.

Para çok şey ancak her şey değil!

Şimdiden mutluluklar…

