Altın ve gümüş takılar evde nasıl parlatılır? Kararmış altın ve gümüş nasıl parlatılır?

En önemli aksesuarları hem evde hem de dışarıda takı olarak kullandıklarımız gümüşler ve altınlardır. Ama maalesef ki gümüşler ilk günkü gibi kalmaz, bir süre sonra kararmaya başlar. Gümüşleri ilk günkü haline getirmenin bazı püf noktaları var. Bu püf noktalara ve gümüş eşyaların bakımıyla ilgili merak edilenlere gelin birlikte bakalım…

Altın, gümüş, elmas veya değerli bir şey olması gerekmiyor; kadınlar her türlü aksesuar fikrini seviyor. Ancak, parlaklıklarını korumak için takı ve aksesuarların gerektiği şekilde temizlenmesi gerekiyor. Gümüş ve altın takılarda zamanla oluşan çizikler ya da takının tasarımı nedeniyle var olan çukurlarda sürekli kir birikmesi olur ve bu kir aksesuarın temizlenmesini zorlaştırır. Ancak evde bulunan bazı malzemeleri kullanarak derinlere işlemiş bu kirleri kolayca temizleyebilirsiniz.

Altın ve gümüş nasıl parlatılır?

Sirke

Malzemeler:

1/4 bardak sirke

2 yemek kaşığı karbonat

Ilık su

Uygulama:

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırarak kalın bir macun haline getirin. Eski ama yumuşak bir diş fırçasıyla macunu takı veya aksesuarın üzerine hafif bastırarak sürtün. Bunu birkaç dakika devam ettirin. Musluk suyuyla durulayın ve kurulayın. Alternatif olarak, macunla temizlemeden önce takıları yaklaşık 5 dakika sirke içinde bekletebilirsiniz.

Karbonat

Malzemeler:

2 yemek kaşığı karbonat

Ilık su

Uygulama:

2 yemek kaşığı kabartma tozuna biraz su ekleyerek kalın bir macun haline getirin. Su yerine beyaz sirke de kullanabilirsiniz. (isteğe bağlı) Macunu eski bir diş fırçası ile parlatmak istediğiniz takıya uygulayın. Dikkatlice fırçalayın. Suyla durulayın ve gerekirse bu işlemi tekrarlayın. Karbonatı emaye, değerli taşlar ve inci parlatmak için kullanmaktan kaçının.

Diş Macunu

Malzemeler:

Diş macunu

Pamuklu bez veya diş fırçası

Havlu

Uygulama:

Diş macunu, değersiz veya gümüş takıları parlatmanın en ucuz, en kolay ve en etkili yollarından biridir. Yumuşak bir pamuklu bez veya diş fırçası kullanarak diş macununu takının üzerine sürtün. Daha sonra havlu ile son bir kez ovalayın. Amonyak

Malzemeler:

1 bardak ılık su

1/2 bardak amonyak

Kağıt ya da kumaş havlu

Uygulama:

Yarım bardak amonyak ile bir bardak ılık suyu karıştırın. Elmas, gümüş veya altın takılarınızı karışımın içine koyun. 15-20 dakika boyunca bekletin. Su ile durulayın ve biz kumaş veya kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakın.

Alüminyum Folyo

Malzemeler:

Alüminyum folyo

Sıvı veya toz çamaşır deterjanı ya da karbonat

Kaynar su kabı

Diş fırçası

Kağıt havlu veya kuru bir bez

Uygulama:

Çelik bir kasenin iç kısmını alüminyum folyo ile kaplayın ve suyla doldurun. Kaynamaya bırakın. Çamaşır deterjanı veya karbonatı ekleyin ve ocağı kapatın. Alternatif olarak sadece küçük parçalara ayırdığınız alüminyum folyuyu kaynar suya atabilirsiniz. Takılarınızı kabın içine koyun ve birkaç dakika bekleyin. Takıları kaptan çıkartın ve eski bir diş fırçası kullanarak fırçalayın. Kağıt havlu ile kurulayın.

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