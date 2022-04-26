Altın ve gümüş takılar evde nasıl parlatılır? Kararmış altın ve gümüş nasıl parlatılır?
Altın ve gümüş aksesuarlar yüzyıllardır kıyafetleri tamamlayan gözde parçalar olarak kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Peki, altın ve gümüş takılar evde nasıl parlatılır? İşte takı parlatma için kullanabileceğiniz kolay yöntemler.
En önemli aksesuarları hem evde hem de dışarıda takı olarak kullandıklarımız gümüşler ve altınlardır. Ama maalesef ki gümüşler ilk günkü gibi kalmaz, bir süre sonra kararmaya başlar. Gümüşleri ilk günkü haline getirmenin bazı püf noktaları var. Bu püf noktalara ve gümüş eşyaların bakımıyla ilgili merak edilenlere gelin birlikte bakalım…
Altın, gümüş, elmas veya değerli bir şey olması gerekmiyor; kadınlar her türlü aksesuar fikrini seviyor. Ancak, parlaklıklarını korumak için takı ve aksesuarların gerektiği şekilde temizlenmesi gerekiyor. Gümüş ve altın takılarda zamanla oluşan çizikler ya da takının tasarımı nedeniyle var olan çukurlarda sürekli kir birikmesi olur ve bu kir aksesuarın temizlenmesini zorlaştırır. Ancak evde bulunan bazı malzemeleri kullanarak derinlere işlemiş bu kirleri kolayca temizleyebilirsiniz.
Altın ve gümüş nasıl parlatılır?
Sirke
Malzemeler:
1/4 bardak sirke
2 yemek kaşığı karbonat
Ilık su
Uygulama:
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırarak kalın bir macun haline getirin. Eski ama yumuşak bir diş fırçasıyla macunu takı veya aksesuarın üzerine hafif bastırarak sürtün. Bunu birkaç dakika devam ettirin. Musluk suyuyla durulayın ve kurulayın. Alternatif olarak, macunla temizlemeden önce takıları yaklaşık 5 dakika sirke içinde bekletebilirsiniz.
Karbonat
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı karbonat
- Ilık su
Uygulama:
2 yemek kaşığı kabartma tozuna biraz su ekleyerek kalın bir macun haline getirin. Su yerine beyaz sirke de kullanabilirsiniz. (isteğe bağlı) Macunu eski bir diş fırçası ile parlatmak istediğiniz takıya uygulayın. Dikkatlice fırçalayın. Suyla durulayın ve gerekirse bu işlemi tekrarlayın. Karbonatı emaye, değerli taşlar ve inci parlatmak için kullanmaktan kaçının.
Diş Macunu
Malzemeler:
- Diş macunu
- Pamuklu bez veya diş fırçası
- Havlu
Uygulama:
Diş macunu, değersiz veya gümüş takıları parlatmanın en ucuz, en kolay ve en etkili yollarından biridir. Yumuşak bir pamuklu bez veya diş fırçası kullanarak diş macununu takının üzerine sürtün. Daha sonra havlu ile son bir kez ovalayın. Amonyak
Malzemeler:
- 1 bardak ılık su
- 1/2 bardak amonyak
- Kağıt ya da kumaş havlu
Uygulama:
Yarım bardak amonyak ile bir bardak ılık suyu karıştırın. Elmas, gümüş veya altın takılarınızı karışımın içine koyun. 15-20 dakika boyunca bekletin. Su ile durulayın ve biz kumaş veya kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakın.
Alüminyum Folyo
Malzemeler:
- Alüminyum folyo
- Sıvı veya toz çamaşır deterjanı ya da karbonat
- Kaynar su kabı
- Diş fırçası
- Kağıt havlu veya kuru bir bez
Uygulama:
Çelik bir kasenin iç kısmını alüminyum folyo ile kaplayın ve suyla doldurun. Kaynamaya bırakın. Çamaşır deterjanı veya karbonatı ekleyin ve ocağı kapatın. Alternatif olarak sadece küçük parçalara ayırdığınız alüminyum folyuyu kaynar suya atabilirsiniz. Takılarınızı kabın içine koyun ve birkaç dakika bekleyin. Takıları kaptan çıkartın ve eski bir diş fırçası kullanarak fırçalayın. Kağıt havlu ile kurulayın.
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