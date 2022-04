Depresyona girmek istemiyorsanız bu 6 şeye dikkat

Kendinizi önemseyin. Bazı insanlar kendilerini diğer insanlardan aşağı görürler ve kendilerinin üstündekileri de onlara asla ulaşamayacaklarını düşünürler. Asla kendi yöntemleriyle büyük ve güzel şeyler yapamayacaklarını düşünürler ve içinde bulundukları bedene değersiz bakmaya başlarlar. Ve o insanlar gibi olmaya çalışamadıklarında, kendilerini tamamen değersiz hissederler. Ancak her insanın farklı alanlarda farklı karakterleri ve yetenekleri olduğunu kabul edemezler. Bunu kabul edemedikleri için, başkalarına karşı her zaman sevgi ve hayranlık duyarlar ve kendileri gibi olamadıkları için kendilerini değersiz hissetmeye, sevmemeye, hatta kendilerinden nefret etmeye başlarlar. Bu durum insan psikolojisi için pek çok hastalığı davet etmektedir. Bunlardan biri depresyon dediğimiz şeydir. Depresyonun en sevdiği şey, insanların kendilerini sevmemesi ve küçümsemesidir. Bunun yerine kendi eksikliklerimizin ve avantajlarımızın farkında olmak, kapasitemizi bilmek ve sevdiğimiz kişilerin de kusurları olabileceğini bilmek ve bunları tam olarak görmemek insan psikolojisi için her anlamda çok faydalıdır. Kişi kendi eksikliklerinin farkında olduğu için kendini geliştirecek, daha donanımlı hale gelecek ve kendisi ve çevre için daha faydalı ve etkili hale gelecek, böylece vücudunun ne kadar değerli olduğunu anlayacaktır.