Depresyona girmek istemiyorsanız bu 6 şeye dikkat

Uyku düzeninizi bozmayın. Uyku, hayatta kalmamız için su ile birlikte en gerekli şeylerden biridir. Uyku, hem günlerimizi verimli geçirmek hem de hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek için sadece insanlar için değil, tüm yaşayan dünya için vazgeçilmezdir. Ancak bu düzeni iyi ayarlamak fiziksel ve zihinsel sağlığımız için çok önemlidir. Bilim adamları ideal uyku süresinin 8-9 saat olduğunu düşünüyor. Bundan az ya da çok uyumaya alıştıkça uykudan aldığımız verim de değişecektir. Uyumamız gereken zamanda uyanık olduğumuzda, uyanık olmamız gereken zamanda uyuduğumuzda, vücudumuzun dengesi bozulacaktır. Ve bu durum psikolojimize uyuşukluk, saldırganlık ve mutsuzluk olarak yansıyacak ve diğer insanlarla çatışmamıza neden olacak ve üretken olmadıkça kendimizi değersiz hissedip bir mutsuzluk durumuna dönüşmemiz kaçınılmaz olacaktır. işimiz ve okulumuz. İyi bir uyku için yatmadan önce elektronik cihazlardan ayrılmak, kitap okumak ve oda sıcaklığını iyi ayarlamak gerekir. Yatmadan önce kafein içeren şeyler içmemektir. İyi bir uyku, daha üretken, sosyal olmak ve ruh sağlığımız için mükemmeldir.