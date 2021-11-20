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Ekonomi Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli
Ekonomi

Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli

Yatırım tavsiyeleri gündem olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, yabancılara toprak satışı konusunda uyarılarını yineledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 18:57:00 - 2021-11-20 18:59:24
Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli

Gıda, su, iklim ve ekonomi üzerine önemli uyarılarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz günlerde küreselcilerin önümüzdeki 10 yıl için kirli planlarının olduğunu söyleyen Ramazan Kurtoğlu, Türk insanının parasını toprağa yatırması gerektiğini söylemişti.

Tecrübeli ekonomist bu kez toprak üzerinden uyarıda bulundu.

"İnsanlığa çökmek istiyorlar"

Bu kez sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kurtoğlu, küreselcileri kastederek "Kovid politikaları dahil küresel hegomonya savaşlarına ne derece yakından bakarsanız o kadar az görürsünüz. Emperyalizim Ulus/milli devletlerden nefret eder. Oligarklar Salgın politikaları katalizörü ve “Seyreltilmiş darbeler” ile Türk milletini, insanlığı çökertmek istiyor" dedi.

"Yabancılara asla satılmamalı"

Yabancılara toprak satışı ve şirket satışı konusunda uyarılarını yineleyen Kurtoğlu, bu kez bir Amerika ülkesini örnek göstererek, "2001 deki döviz krizinden sonra Arjantin talan edildi. Yabancılara mesken-ki toprak asla satılmamalı-dahil, KOBİler başta sanayi-üretim firmalarının yabancılara satışları mutlaka engellenmeli. Türkiye “tabiatın yeşili”söylemleri ile “doların yeşiline” kurban edilmemeli" ifadelerini kullandı.

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