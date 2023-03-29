Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş Türkiye'ye duyurdu: 350 lira birden artacak

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş, 1200 liralarda seyreden gram altının 1550 liralara kadar gideceğini söyledi.

İşte İslam Memiş'in Tv100'deki o yazısı:

Pazartesi günkü yazımda da belirttiğim gibi kısa vade için düşüş öngörüyorum. Bin 948 dolar seviyesini aşağı yönlü kırılmasını, bin 917 dolar seviyesine kadar gerilemesini bekliyorum. Bin 917 dolar seviyesinin aşağısı bile mümkün. Çünkü teknik olarak aşağıda bin 870 dolar alanı kaldı, oranın kapanması gerek. Ancak yıl içerisinde 2 bin 350 dolar öngörüm devam etmekte.

Ondan sebep düşüşlerin kalıcı olmayacağını, alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek isterim. Gram altın bin 253 lira seviyesini test ettikten sonra bin 230 liraya geriledi. Ons tarafındaki gerileme, gram altını kısa vade için olumsuz yönde etkilemesini bekliyorum.

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Bin 200 lira seviyesinin altına sarktıktan sonra bin 170 lira seviyesinin hedef olacağını tahmin ediyorum. Ancak yıl içerisinde bin 450 - bin 550 lira seviyeleri hedef halinde. Bin 200 lira seviyesinin altındaki rakamların kalıcı olmayacağını öngörüyorum. Nisan ayı yine alım için güzel bir zaman. Haziran sonrası yeni rekorlara hazırlıklı olmak gerek!