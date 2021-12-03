Altın ve dolar tahminleri bir bir tutan Mert Başaran duyurdu: Duydum! İspat edemem ama paranızı buna yatırın

Emlak ve yatırım danışmanı olan Mert Başaran, dolar, altın ve ev fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.

Ne var Ne Yok programına katılan Mert Başaran, 'Elinizde ne varsa sakın satmayın' uyarısı yaptı.

Başaran yaptığı açıklamada, "Mutlaka yatırım için kentsel dönüşüme uygun, gelişmekte olan yerlerden toprak alın. Dolar ve altın konusunda çok gerçek dışı söylem var. Bunu bilerek yapıyorlar. Yüksekten aldırıyorlar. Ama 400’lerdeyken kimse demiyor. Niye bu insanlar bu hatayı yapıyor? Bu dedikodu gazetecileri tarafından yapılıyor. Dolar, altın, hisse senedi ve atarla asla düzenli yükselmez. Patlamalı yükselir bu nedenle sıkılıp durduğu yerde satarsınız. Aldığınız şeylerde sabırlı olmanız lazım. Lütfen 2023’e kadar mecbur değilseniz bir şey satmayın. Bildiğim, duyduğum şeyler var. Ama ispat edemem.Mayıs’tan beri 3 kere bunu yazdım. Malda kalmak lazım. Satıp hemen yerine bir şeyler koyun" dedi.