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Ekonomi Altın ve dolar tahminleri bir bir tutan Mert Başaran açıkladı: Paranızı hemen oraya yatırın
Ekonomi

Altın ve dolar tahminleri bir bir tutan Mert Başaran açıkladı: Paranızı hemen oraya yatırın

Altın ve dolar konusunda önemli tahminlerde bulunan emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran, katıldığı bir televizyon programında vatandaşlara kritik bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:04:00 -
Altın ve dolar tahminleri bir bir tutan Mert Başaran açıkladı: Paranızı hemen oraya yatırın

Emlak ve yatırım danışmanı olan Mert Başaran, vatandaşlara yatırım tavsiyesinde bulundu.

Tv Net'te ekranlara gelen Konu Kilit programına katılan Mert Başaran, vatandaşlara toprak almaları konusunda çağrıda bulundu.

Başaran yaptığı açıklamada, "Bu dönemlerde malda kalmak önemli. Herkes hayalindeki şeyi almak için bekliyor. Senin biriktirme kapasiten enflasyondan daha azdır. Otursan da oturmasan da bir yer al. Çocuğu olan ailelere özellikle kız çocuğu olanlara sesleniyorum. Gidin şehirin bittiği yerden yer alın. Eskişehir, Sakarya, Bolu git al. Bir yerden al. Toprak üretilmeyen bir şey. Alırsanız otomatik olarak artar. Kurtköy, Ispartakule dağ başıydı. Şu an nasıl görüyorsanız. Bütün sistem sana suni ihtiyaçlar oluşturulmak için kurulmuş. O yüzden yatırım yapacaksanız hemen bir yer alın" dedi.

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Yorumlar

osman

ben de duyum aldım.sakın oraya yatırmayın.
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