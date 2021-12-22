Altın ve dolar tahminleri bir bir çıkan Haluk Özdil bombayı patlattı! 'Önemli bir duyum aldım' dedi ve tarih verdi

Birkaç önce Türk lirasında kalanların beklemesi gerektiği söyledikten hemen sonra piyasalardaki çakılmanın ardından gözlerin çevrildiği stratejist Haluk Özdil, Ocak ayında Türkiye'ye çok önemli bir isim tarafından yatırım yapılacağını iddia etti.

Haluk Özdil, SpaceX ve Tesla kurucusu Elon Musk'ın Türkiye'ye yapacağı yatırım sonrası doların biraz daha geriye gideceğini söyledi.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Ben ikinci bir atak daha bekliyorum. Kaynağını söylemeyeceğim. Ocak ayında, dolar üzerinden rant sağlamaya çalışanlara bir atak daha gelebilir. Hkümet çok zekice bir hamle yapıldı. Böyle bir duyumlarım var. Türkiye’ye dolar girişi bekliyorum. Doğruluğunu bilemiyorum. Ama Elon Musk, 'Türkiye’de bir ilke imza atacağız’ demişti. Büyük olasılıkla Musk, Tesla ile ilgili ya da lityum ile ilgili tesis ya da fabrika konusunda adım atacak. Yani kaynağın buradan gelebileceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.