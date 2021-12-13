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Ekonomi Altın ve dolar rekor tazeledi!
Ekonomi

Altın ve dolar rekor tazeledi!

Altın ve dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya rekorlar başladı. Altının gramı 832 TL seviyesini görürken, dolar ise 14,39 TL'ye kadar çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:36:00 -
Altın ve dolar rekor tazeledi!

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve müdahaleleri sürerken dolar/TL 14 liranın üzerini test etti. Günün ilk diliminde dolar/TL 14.39 lirayı aştı. Euro/TL 16,22 lirayı geçti. Gram altın ise 832 lirayı aşarak rekor kırdı.

Merkez Bankası önceki haftalarda dolar/TL 14 liraya yakınsayınca döviz satım müdahalelerine başlamıştı.

Gözler Merkez Bankası'nda

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Dolarda geçen cumaya benzer bir yükseliş olması durumunda ise yine müdahale gelip gelmeyeceği takip edilecek.

Altın 832 TL'yi gördü

Dolardaki yükseliş sonrası altın fiyatlarında da yeni rekor geldi. Gram altın 832 TL seviyesini görürken altının onsu 1785 dolardan işlem görüyor.

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