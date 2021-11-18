Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Ramazan Kurtoğlu, küreselcilerin önümüzdeki 10 yıl için kirli planlarının olduğunu söyledi.

"Paranızı toprağa yatırın"

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "2023 ile 2028 arasında bir dünya savaşı geliyor. Küreselciler, iklim üzerinden yangınlar ve depremler oluşturacaklar. Ellerinde bunu yapacak güç var. Gıda fiyatları patlayacak. Çünkü buğday dünyada dört şirketin elinde. 2024’te ABD seçimlerini kim kazanırsa dünya oraya doğru evrilecek. Dua edelim Küresel elitlere karşı başka biri kazansın. Dünya genelinde dehşet bir enflasyon geliyor. Su krizi geliyor. Önümüzdeki 10 yıl çok sancılı. İnsanımıza diyorum. Bir karış toprağınız varsa ekim yapın. Büyükşehirleri terk edin. Sadece derin dondurucuya ümit bağlamayın. Elektrikler gidebilir. Dünya buraya doğru gidiyor. Binaya değil, toprağa yatırım yapın. İnsanlık büyük tiranlığın arifesindedir. Milli olan her şeyi hayata geçirmemiz lazım. Acil olarak bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Altın uyarısı gündem olmuştu

Ramazan Kurtoğlu önceki konuşmasında altının geri dönüşü olan bir yatırım olduğunu ve kar edilebilecek bir enstrüman olduğunu kaydetmişti.