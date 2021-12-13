Altın ve dolar değil! Aysun Karaytuğu'ndan olay çıkış: O anlaşmayı bekliyor! Fiyatı patlayacak

Ekonomist Aysun Karaytuğu, gümüş fiyatlarının Yeşil Mutabakatın hayata geçirilmesi sonrası patlayacağını ifade etti.

Haber Global’de ekranlara gelen Muhabbet Kralı programına katılan Aysun Karaytuğu, 30 dolarların üstü rakamların gelebileceğini söyledi.

Karaytuğu yaptığı açıklamada, “Altın ve gümüş 2022’de büyük önem arz edecek ama bir de Avrupa’nın çok önemsediği Yeşil Mutabakat var. Yasalaşmaya doğru gidiyor. Gümüş de yeşil enerji uranyum, paladium olsun büyük önem arz edecek. ABD bu noktada büyük yatırımlar yapıyor. Biden’dan kalan henüz onaylanmayan 4 trilyonluk paket var. Bu onaylanırsa 30 dolardan üstü daha ayrı bir hikaye oluşturacak” dedi.