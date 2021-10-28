Altın uyarısı gündem olan Ramazan Kurtoğlu bu kez üstüne basa basa uyardı! Yatırım yapılacak şey...

Dr. Ramazan Kurtoğlu, emperyalist güçlerin Türkiye’yi savaşa sokmaya çalıştığını söyledi.

Ramazan Kurtoğlu, 10 büyükelçi olayının normal bir durum olmadığını söyleyerek, "On Büyükelçi Küresel Yıkım Çetesi’nin başlarından biri olan Macar Yahudisi-Abd'li Soros’un vakıflarının temsilcisi Osman Kavala/Kızıl Milyarderin davası konusunda Türkiye’ye parmak gösterdiler. Bu hadise 10 büyükelçi işi değil on ülkenin Türkiye’yi “parasal sıkıştırma “operasyonudur" dedi.

"İstiklalin temeli..."

Türkiye'nin ata tohumuna yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Kurtoğlu, "Roma İmparatorluğu bir avuç Havari ve onların yardımcılarına gıda pahalılığı ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle boyun eğmiş ve Hıristiyanlaşmıştır. Aç insan dinini yer. Gıda fiyatları-işsizlik-çok düşük asgari ücret Türkiye’yi vuruyor. Hürriyet ve istiklalin temeli: Tohum-gıda ve su..." ifadelerini kullandı.

"İlişkiler gerginleşecek"

Kurtoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin daha da artacağını söyleyerek, "Jeff Flake,E.Arizona Cumhuriyeçi Senatörü iken Trump’a karşı çıkarak Demokrat Partili olmuş Evanjelistlere yakın Ermeni Diyasporasına yakın bir kişidir. Biden bu zatı Ankara Büyükelçisi olarak atayacak ve Senato da onaylandı.Türk-ABD ilişkileri giderek gerginleşecek" dedi.

Altın uyarısı yapmıştı

Ramazan Kurtoğlu geçtiğimiz günlerde açıklamada, "Küresel Rezerv Para savaşında ABD ile Çin arasında altın üzerinden ölümcül bir savaş yaşanıyor. Çin fiziki altın topluyor ve gayriresmi olarak 30 bin ton rezerve sahip. Sistemde fiziki bir ons altına karşı 40 ons “kağıt altın” var patlayacak. Büyük sıfırlamanın tetiği işte burası. 5 Nisan1933/31 Aralık1974 ,40 yıl Abd halkına altın yasaklandı. Altına sahip olma hürriyeti ferdi olarak yatırım hürriyeti, enflasyondan FED-BIS elitler cuntasının kontrolündeki, Merkez Bankası, bankalardan,dijital takip ve finansal korsanlardan bağımsızlıktır. Altın ve toprağınıza sahip çıkın" demişti.