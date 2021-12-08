Altın tahminleri tutan Haluk Özdil üstüne basa basa söyledi: Uyarıyorum altını...

Gram altın konusundaki tahminleri yatırımcılar için önemli bir yer tutan ekonomist Haluk Özdil'den çarpıcı uyarılar geldi.

BBN Türk'te konuşan Haluk Özdil, 'Uyarıyorum, altın ve doları ayran eşliğinde yiyemeyiz' ifadelerini kullandı.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, 'Tahmin için stratejist olmaya gerek yok. Adamlar açık açık söylüyor. Yıllardır bu ülkede dolar ve faiz üzerinden büyük vurgun yapılıyor. Yani vur kaç yapan şirketler var. Bunların birçoğu da İngiltere bağlantılıdır. Doları bir anda 14 liraya çıkartıp sonraki gün ise 12 liraya kadar düşürürler. Altını biraz dolardan ziyade geri tutmak lazım. Altını güvenli bir liman olarak görenler var. Altın, dolar gibi füze gibi çıkmaz. Yine aynı şekilde füze gibi düşmez. Reel olmayan altınlar var. Bankalarda mevduat hesapları var. Uyarıyorum, altın ve doları ayran eşliğinde yiyemeyiz. Tarım bir ülke için çok önemlidir' ifadelerini kullandı.