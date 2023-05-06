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Ekonomi Altın tahminleri olay olan Ramazan Kurtoğlu'ndan yatırımcıyı tedirgin eden sözler: Artık dehşetin kendisi var
Ekonomi

Altın tahminleri olay olan Ramazan Kurtoğlu'ndan yatırımcıyı tedirgin eden sözler: Artık dehşetin kendisi var

Yeniakit Publisher
2023-05-06 18:16:00 -
Altın tahminleri olay olan Ramazan Kurtoğlu'ndan yatırımcıyı tedirgin eden sözler: Artık dehşetin kendisi var

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yakın zamanda küresel para rezervinin değiştirmek için ekonomiler üzerinde çeşitli sinsi oyunlar oynanacağını söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin korkutan bir çıkışta bulundu.

Uzun zamandır doların ortadan kaldırılmasının savaş sebebi olacağını ve insanların fiziki altın toplaması gerektiğini savunan Ramazan Kurtoğlu, sosyal medya hesabından uyarılarını yineledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Borsalar ”zombi şirketler”in hisse senedi, bankacılık “Bono-Altın Hesabı-Türev ürünler” kıskacında. Küresel ticaret “Dolar-Yuan “kapışması, devletler-şirketler, hane halkı borç krizi girdabında. Hepsi küresel rezerv para ve patronunun kim olacağı savaşı. Para savaşları çok acılıdır" dedi.

Ramazan Kurtoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

Öyle bir zamandan geçiyoruz ki. Dehşetin sesi yok. Dehşetin kokusu yok. Ancak Dehşetin kendisi var… Ama insanlar ortada olan biten bir şey yok algısı -şaşkınlığı içinde kendisinin dışında bir kurtarıcı bekleyişinde. Bu tipik bir “öğretilmiş çaresizlik” ve sürünün çobanı kurtlar.
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