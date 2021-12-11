Altın tahminleri gündem olan Haluk Özdil bu kez öyle bir öngörü yaptı ki... Ocak 2024'e dikkat
Altın, toprak ve tarım konusunda insanları sürekli olarak uyaran araştırmacı yazar Haluk Özdil'den bu kez dünyayı yakından ilgilendiren bir olayla ilgili çarpıcı bir öngörü geldi. Özdil'e göre 2024 yılının Ocak ayında tüm insanlığı etkileyecek bir olay yaşanacak.
Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk kurucuları arasında yer aldığı teknoloji şirketi Neuralink’in, insanlara beyin çipi takmaya başlayacağı uzun süredir konuşuluyor. Çip meselesine tedirgin yaklaşan birçok kesim var.
Araştırmacı yazar Haluk Özdil söz konusu gelişmeleri Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında gündeme taşıdı.
Haluk Özdil'e göre Ocak 2024'te insanlara çip takılmaya başlanacak.
Sözünün arkasında olduğunu ve anlatacaklarının kesin olarak yaşanacağını belirten Haluk Özdil, "Bu dünyayı yönetenlerin ailesine bakılmalı. Dünya dışı adımları analiz edilmeli. Bir takım ülkeler ile anlaştılar. Oralarda çipler konusunda deneyler yapılacak. Mesela ABD'de adamları deneyler sırasında öldürüyorlar. Öncelikle sağlık çiplerini takacaklar. 2024 Ocak ayında iğne ucu ile takılan çiplere tanık olacağız. DSÖ çıkıp ‘Size sağlığınız için ölümden kurtulmak için bunun tek çıkış yolu çipler’ diyecek. İnsanlara takılacak olan çipler için DSÖ başrolde olacak. Ocak ayından sonra insanlar alıcı verici konumuna getirilecek. Bu çipler Elon Musk’ın uyduları ile bağlantı kuracak. Sözümün arkasındayım. Bunlar yaşanacak" ifadelerini kullandı.
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