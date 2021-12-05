Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bu kez korkuttu: Kaos kapıda! Altını olan sevinmesin

2 Kasım'daki konuşmasında altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil'den yine ezber bozan açıklamalar geldi.

Youtube hesabından konuşan Haluk Özdil, altının yükseleceğini ancak ortaya çıkacak durumların insanları üzeceğini söyledi.

İşte Haluk Özdil'in o açıklamaları:

Dolar ve Euro aslında dünyada da değer kaybediyor. Ülkemizde ve birçok noktada altına hücum başladı. Ortada reel altın yok. Mevduat hesapları var. Dünyada bir kaos olacak. Gıda fiyatları anormal artıyor. Ev fiyatları patladı. Kiralar da aynı şekilde. Emlak piyasası patladığında sorun o zaman başlayacak. Bu yaşananlar dünyada bir kaosu hazırlıyor. Dünyayı yöneten küresel yapı bunu istiyor. Reset istiyor. İstedikleri ileri de tek dünya devleti oluşturmak. Bir diktatörlük devletini ortaya çıkarmak istiyorlar. Avrupa ülkelerinde başladığı zaman dünyaya yayılacak. Ekonomik olarak güçlü devletlerden biri düşerse ortalık karışır. Dünya çok tehlikeli günlere doğru gidiyor. Altın bu durumdan faydalanacaktır. Ama bu bir anlam ifade etmiyor. Çünkü altını ısıtıp yiyemezsiniz. Yani çok sayıda altın olması, yiyeceğe ulaşılamadığı takdirde bir işe yaramaz. Hiç kimse öyle bir dünyada kendisini güvende istemez. Dünya garip bir yere gidiyor. Dediklerimiz maalesef çıkıyor. Yapay kıtlığı bilerek ortaya çıkardılar. Dünya kadar ülkemizde bunun sıkıntısını yaşayacak.