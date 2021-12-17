Altın tahminleri bir bir gerçekleşen Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek dolar uyarısı: Kulağıma geliyor! Yapmayın

Altın tahminleri tutan araştırmacı yazar Haluk Özdil, daha önce Haziran ayı için yaptığı 1000 lira öngörüsünü Mart ve Nisan ayına çekmişti. Dün gece yayınladığı videoda konuşan Haluk Özdil, dolar ve altının duracağı noktayı açıkladı.

"Kulağıma geliyor..."

Haluk Özdil, dolar ile ilgili büyük yatırımlar yapanların dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak "Spekülatif hareketler devam ediyor. Evini, arabasını ve arsasını satıp dolara yatıranların olduğunu duyuyoruz. Bunlar spekülatif hareketlerin dışında, olaya atlayan kişiler… Yakın zamanda Türkiye’ye para girişi olabilir. Bu kişiler büyük zarar edebilir. Sağlıklı davranmıyorlar" dedi.

Mart ya da Nisan ayına dikkat

Altın fiyatlarının ons tarafından gelecek rakamlar ile yükselebileceğini ifade eden Özdil, "Altın daha dünyada hiperenflasyonu fiyatlamadı. Fiyatlayan bizim kendi içimizdeki altın, yani yükseliş kendi içimizdeki dinamiklerden kaynaklı böyle yükseliyor. Ons altın dünyadaki durumu ve enflasyonu fiyatlamaya başlarsa altın tutulamaz olur. Şu an aşırı bir şekilde piyasaya sürülen paralar, ons altını baskılıyor. Ons altın 1800’ün üzerine çok çıkmaması isteniyor. Bank Of America’nın 2063 dolarlık tahmini bir kenarda duruyor. Doları bu kadar fırlayıp gitmesi çok sürmeyecek. Altın konusunda Mart ya da Nisan gibi 100 lira olur. Sonra biraz durulur. Ama eğer Ons altın yukarı doğru hareket ederse o zaman altın yukarı çıkışını sürdürür" ifadelerini kullandı.