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Gündem 'Altın' sözleri yine olay! Ramazan Kurtoğlu: Yanılmak istiyorum ama bu manyaklar savaş çıkaracak
Gündem

'Altın' sözleri yine olay! Ramazan Kurtoğlu: Yanılmak istiyorum ama bu manyaklar savaş çıkaracak

Dr. Ramazan Kurtoğlu, Çin'in elinde resmi olmayan rakamlara göre 20 bin tondan fazla altın olduğu ve ABD ile büyük bir yarışa giriştiklerini söyleyerek savaş uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 12:18:00 -
'Altın' sözleri yine olay! Ramazan Kurtoğlu: Yanılmak istiyorum ama bu manyaklar savaş çıkaracak

Dr. Ramazan Kurtoğlu, dünyayı yeni bir çatışma ortamının beklediğini söyledi.

Beyaz Tv'de Her Açıdan programına katılanRamazan Kurtoğlu, Çin’in elindeki altın madeni nedeniyle savaşa sokulmak istendiğini ifade etti.

İşte Kurtoğlu’nun açıklamaları:

Değerli seyirciler yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Burada net bir şey söylüyorum. Bin defa yanılmak istiyorum. Tüm söylediklerimin komplo teorisi çıkmasını istiyorum. Ama  geliyor. Bu manyaklar savaş çıkaracak. 3. Dünya Harbi geliyor. 2 tane çok tehlikeli bölge var. Bunlardan ilk Güney Çin Denizi’dir. Çin’in elinde resmi olarak 3 ton altın var. Ama gerçekte ellerinde 20 bin ton var. Ellerinde bir ordu var. Bunlar sadece altın alıyorlar. Yapay zekada, altın konusunda Çin’in ABD’yi geçtiği şeklinde bir rapor var. Bu durum ABD'yi net bir şekilde tehdit ediyor. Birinci dünya savaşında Arap ülkeleri kullanarak cetvelle çizilmiş ülkeler meydana getirdiler. Şimdi Kürt unsurları kullanmak istiyorlar. Kıymetli metallerin 3’te 2’si Türkiye’nin de bulunduğu coğrafyada bulunuyor.

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